Белый дом подтвердил подготовку новых мер против КНР из-за Гонконга

В ближайшее время власти Соединенных Штатов объявят о новых санкциях в отношении Китая, заявила в среду, 8 июля, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на брифинге.

«Вы услышите о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая. Я могу это подтвердить», — рассказала журналистам Макинани.

При этом она не уточнила, о каких именно санкциях идет речь, а также насколько они будут жесткими.

Ранее в этот день советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен анонсировал новые санкционные меры против КНР по Гонконгу.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что Китай «аннексировал» Гонконг и они «навязывают» свою волю свободному демократическому народу.

США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 году. В 1898 году, согласно Нанкинскому договору, Великобритания официально арендовала большую часть региона (так называемые «Новые территории») на 99 лет. Таким образом, до 1997 года область была британской колонией. После окончания действия документа район снова вошел в состав Китая на правах суверенитета. Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года.