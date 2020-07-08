США анонсировали новые санкции по Гонконгу против КНР

США в ближайшее время примут новые санкционные меры против КНР по Гонконгу, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает 8 июля «РИА Новости». По его словам, Вашингтон исходит из того, что Китай «аннексировал» Гонконг.

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», — сказал О'Брайен журналистам президентского пула.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Планируется «ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента», — добавил он.

О'Брайен заявил, что Гонконг де-факто оказался «аннексирован» Коммунистической партией КНР и они «навязывают» свою волю свободному демократическому народу.

США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении этого закона в силу с 30 июня. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон, он также принял решение включить его в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Документ накладывает обязательства на центральное правительство КНР и ответственность на власти Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.