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Двойное тестирование снизит смертность от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вероятность тяжелого прохождения коронавирусной инфекции у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментный анализ) в начале заболевания. Такой вывод сделан в исследовании Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй. Ученые обнаружили у пациентов с тяжелым течением болезни более позднюю выработку антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с коронавирусом.

Согласно полученным данным, антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, говорится в исследовании. При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания: они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток.

Таким образом, проведение тестирования на антитела после положительного анализа ПЦР на коронавирус позволит спрогнозировать возможные осложнения и заранее принять меры для спасения заболевших.

Выводы нового исследования уже оценили российские ученые.

«Предложенная методика представляет большой интерес, однако она сделана на небольшой выборке пациентов, и поэтому, на мой взгляд, необходимо более масштабное исследование возможностей использования ИФА при диагностике инфекции, вызванной COVID-19», — считает старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова.

По словам эксперта, внедрение двойного тестирования будет особенно актуально для пожилых пациентов, которые находятся в группе риска.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штамм действий: двойной тест предскажет тяжелую форму COVID-19

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