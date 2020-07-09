Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Российский космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне, Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.

Польский аукцион: как Варшава переходит на новый формат работы с «Газпромом»
Рыночная система несильно увеличит затраты на транзит, но даст свободу маневра российской компании

В начале месяца глава PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что получил от «Газпрома» около $1,6 млрд по решению арбитража о пересмотре цен на наз. При этом назначенная компенсация составляла $1,5 млрд.

«2 июля в рамках расчетов PGNiG вернул российскому «Газпрому» 90 миллионов долларов… в результате чистая сумма взаимных расчетов составила около 1,5 млрд», - говорится в сообщении.

В апреле Польша сообщила, что Стокгольмский арбитраж признал, что страна переплачивала за российский газ, поставленный по газопроводу Ямал–Европа за период с 1 ноября 2014 года, и «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,5 млрд.

Позднее «Газпром» обжаловал в апелляционном суде решение арбитража.

В мае транзит газа по газопроводу «Ямал–Европа» был полностью остановлен.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020