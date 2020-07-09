Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне, Стокгольмским арбитражем. Об этом говорится в заявлении PGNiG от 8 июля.

В начале месяца глава PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что получил от «Газпрома» около $1,6 млрд по решению арбитража о пересмотре цен на наз. При этом назначенная компенсация составляла $1,5 млрд.

«2 июля в рамках расчетов PGNiG вернул российскому «Газпрому» 90 миллионов долларов… в результате чистая сумма взаимных расчетов составила около 1,5 млрд», - говорится в сообщении.

В апреле Польша сообщила, что Стокгольмский арбитраж признал, что страна переплачивала за российский газ, поставленный по газопроводу Ямал–Европа за период с 1 ноября 2014 года, и «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,5 млрд.

Позднее «Газпром» обжаловал в апелляционном суде решение арбитража.

В мае транзит газа по газопроводу «Ямал–Европа» был полностью остановлен.