«Газпром» обжаловал решение Арбитражного суда по спору с польской PGNiG

«Газпром» обжаловал в Апелляционном суде решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, который поставляется в Польшу по газопроводу Ямал–Европа. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе польской компании PGNiG.

«Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года приняла информацию о подаче ответчиком («Газпром») в суд апелляционной инстанции в Стокгольме жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску PGNiG против «Газпрома» в отношении снижения контрактной цены за газ, поставляемый компанией «Газпром», ― говорится в сообщении.

При этом в PGNiG отметили, что подача жалобы «Газпрома» не повлияет на реализацию Стокгольмского арбитража.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал–Европа» истек 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

Ямальский договор предусматривал поставки в Польшу до 10 млрд куб. м российского газа в год. Кроме того, транзитом в Германию проходило 30 млрд куб. м.

В апреле замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что страна планирует полностью отказаться от российского газа.

Кроме того, он заверил, что Варшава будет добиваться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража, который постановил, что Польша переплачивала за российский газ.