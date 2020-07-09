МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра четверга

МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе с градом в Москве до утра четверга, 9 июля. Об этом в среду, 8 июля, сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе составит 17–22 м/с. Экстренное предупреждение действует до 10:00 четверга, 9 июля, пишет «Москва 24».

Помимо этого, ухудшение погоды прогнозируется в Подмосковье. До 10:00 четверга, 9 июля, в регионе местами пройдут сильные ливни, а также ожидается гроза и град, пишет агентство городских новостей «Москва».

Во время неблагоприятных метеорологических явлений горожанам рекомендовано отказаться от поездок на личном автотранспорте, поскольку из-за грозы ухудшается видимость на дорогах, пишет «Федеральное агентство новостей». Автомобилистов призвали соблюдать ПДД и избегать резких маневров. Пешеходам же следует укрываться от непогоды в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться от разгула стихии под деревьями.

Мощная гроза обрушилась на столичный регион накануне, 7 июля, пишет НСН. В экстренных службах говорят, что порывы ветра повалили 94 дерева и рекламный щит в Подмосковье, а также 36 деревьев в Москве.