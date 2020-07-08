Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье

Ситуация с коронавирусом в регионах России на Черноморском побережье стабильная, но полностью забывать про все ограничения нельзя, заявил в среду, 8 июля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, Минздрав отслеживает наполняемость коек, запланированных под резерв для приезжающих туристов. На данный момент их заполняемость составляет не более 30-40%, отметил глава министерства.

«Мы видим, что ситуация стабильная, но находиться в отпуске — не значит полностью забыть про все ограничения и предупреждения», — сказал Мурашко в интервью каналу «Россия 1».

В конце июня глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что курортный сезон в России в этом году может продлиться до глубокой осени.

С 1 июля 70 российских регионов начали принимать туристов. Ожидается, что курортный сезон завершится позднее обычного, в октябре–декабре. Власти заверили, что цены в отелях страны сохранятся на уровне 2018–2019 годов.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в страну.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая коронавируса, из них 10 667 — летальные. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 472 тыс. человек.

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