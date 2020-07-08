Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске

Белорусский певец Дмитрий Колдун госпитализирован в минскую больницу, сообщает министерство здравоохранения страны в среду, 8 июля.

В ведомстве заявили, что накануне артист почувствовал недомогание, также у него поднялась температура. Позже его госпитализировали в Городскую клиническую больницу №6 с признаками выраженной интоксикации неясного генеза.

Также Колдун решил сдать тест на коронавирус.

«В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику», — сказано в сообщении минздрава Белоруссии в Telegram.

Отмечается, что диагноз «пневмония» исключен, также были получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител. Сейчас состояние певца стабильное, он готовится к выписке для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

«Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний», — заключили в ведомстве.

Ранее в среду сообщалось, что сооснователь рок-группы «Чайф», гитарист Владимир Бегунов заболел коронавирусом. В своем видеообращении он рассказал, что вовремя начать принимать антибиотики и поражения его легких «не так велики, как могло бы быть», — всего 10%.