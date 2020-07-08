Сооснователь группы «Чайф» заразился коронавирусом

Сооснователь рок-группы «Чайф», гитарист Владимир Бегунов заболел коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в видеозаписи, опубликованной на официальной странице музыкального коллектива в Facebook 7 июля.

«К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID, поставлена пневмония», — заявил он.

Бегунов отметил, что вовремя начать принимать антибиотики и поражения его легких «не так велики, как могло бы быть», — всего 10%.

Он призвал не слушать уверяющих, что коронавируса нет. «Зараза существует, она неприятна», — сказал музыкант, добавив, что болезнь протекает «очень резко» и тяжело.

Бегунов рассказал, что, когда стало известно о его диагнозе, участники «Чайфа» прекратили общение, работу над альбомом и репетиции. Все музыканты сдали тесты на коронавирус, но они оказались отрицательными.

В конце июня певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель заявила, что исполнительница строго соблюдала меры предосторожности и домашний режим, поэтому сложно сказать, как она заразилась.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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