Фейерверк в Париже по случаю Дня взятия Бастилии пройдет без зрителей

Фейерверк в Париже по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля состоится зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован 8 июля в Twitter префектуры полиции.

В релизе говорится, что с учетом нынешних санитарных обстоятельств и ограничений из-за распространения коронавируса, в частности запрета на собрания свыше 5 тыс. человек, празднования в Париже не смогут пройти в присутствии большого числа людей.

Отмечается, что праздничный салют можно будет увидеть по французскому телевидению.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.

25 июня сообщалось об открытии для посетителей Эйфелевой башни спустя около трех месяцев закрытия. Ее закрыли для посетителей 13 марта в связи с распространением коронавируса. В тот же день в Париже закрыли Лувр.