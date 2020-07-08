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Врач напомнила о влиянии жары на здоровье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жаркая погода, которая стоит долго и сопровождается дождями с грозами, негативно влияет на самочувствие пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний. Об этом в среду, 8 июля, в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт Анна Яровая.

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По словам специалиста, солнечные волны также оказывают действие на когнитивные способности как молодых, так и людей преклонного возраста. Метеозависимым людям медик посоветовала не забывать принимать назначенные врачом лекарства, а также избегать прямых солнечных лучей и не находиться на солнцепеке в течение длительного времени, пишет RT.

Терапевт отметила, что в жаркую погоду следует пить больше воды, избегать физических нагрузок, соблюдать режим сна и вовремя принимать медикаменты. Кроме того, врач призвала избегать и умственной нагрузки, а во время прогулок выбирать тенистые места.

При этом Яровая порекомендовала всё же не выходить на улицу при высоких температурных показателях.

7 июля сообщалось, что врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, что в жаркую погоду лучше всего отказаться от потребления мяса, жирной и соленой пищи, вместо этого отдавая предпочтение овощам и фруктам. Также следует избегать нахождения на улице в середине дня.

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