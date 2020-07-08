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Убившего 20 лет назад пять человек приговорили к 15 годам колонии

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Фото: из открытых источников
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Участника преступных группировок, совершившего пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом в среду, 8 июля, сообщается на сайте СУ СК по Москве.

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Александр Шарапов признан виновным по трем статьям. По версии следствия, он был участником сообщества, в состав которого входили так называемые ореховская и медведковская вооруженные группировки. С 1994 по 2001 год он убил пять человек в Москве и Московской области. Более 15 лет Шарапов находился в международном розыске.

«Приговором суда Александру Шарапову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в состав сообщества входили более 30 человек, в их отношении начиная с 2004 года вынесли более 12 обвинительных приговоров.

О задержании Шарапова во Владимирской области сообщалось в 2017 году.

Ранее МВД России опубликовало список самых опасных разыскиваемых преступников, куда вошел и Шарапов. Силовое ведомство обещало вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении любого из этого списка.

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