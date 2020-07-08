Первый этап реставрации «Ласточкина гнезда» завершат до конца 2020 года

До конца 2020 года будет завершен первый этап реставрации дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте. Это заявил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

По его словам, у заказчика не возникает претензий к качеству работ подрядчика. Было даже предложение заменить некоторые материалы, указанные в проекте, на более дорогостоящие.

Между тем министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил, что у специалистов есть замечания по водоотливам и покрытию парапетов. Впрочем, если подрядчик к ним прислушается, есть шанс завершить часть работ до конца года.

Степень готовности объекта на данный момент составляет 50–60%, пишет ИА «Крыминформ».

«Ласточкино гнездо» закрыли на реконструкцию летом 2019 года. А ранее, в 2017 году, экспертиза показала, что скала Аврора, на которой уже более 100 лет стоит дворец, находится в удовлетворительном состоянии.

Разработка проектно-сметной документации и первый этап работ оценили в сумму порядка 80 млн рублей.