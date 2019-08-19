«Ласточкино гнездо» в Крыму закрыли на реконструкцию

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Крыму закрыли для посетителей. Это связано с реконструкцией здания. Объект передали подрядчику. При этом сохраняется свободный доступ на территорию вокруг замка.

В ноябре прошлого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости масштабной реставрации, напоминает Крыминформ. Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оценены почти в 80 млн рублей. Исторический облик здания останется прежним, также будут воссозданы утраченные элементы. Окончание реконструкции запланировано на апрель 2020 года.

«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры федерального значения, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма. Здание возвели в 1912 году благодаря русскому нефтепромышленнику П.Л. Штейнгелю, который решил построить романтический замок, напоминающий средневековые сооружения в Германии.