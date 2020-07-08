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Власти Италии отказались от карантина в качестве меры борьбы с COVID-19

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Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
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Италия вступила в тот этап борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, что возвращения к всеобщему карантину уже не будет. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джузеппе Конте в среду, 8 июля.

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Председатель итальянского правительства отметил, что теперь система здравоохранения республики укреплена и подготовлена к эпидемии и может противостоять даже росту заболеваемости. Он подчеркнул, что власти ведут постоянный мониторинг ситуации.

«Мы должны переживать новый этап пандемии, отдавая себе отчет в том, что сейчас мы более подготовлены. Мы укрепили нашу систему здравоохранения, мы проводим внимательный мониторинг ситуации. И сейчас Италия не в том положении, что должна рассматривать прекращение деятельности как средство борьбы с пандемией [даже в случае роста числа заражений]», — цитирует его ТАСС.

Конте при этом указал на необходимость соблюдения всех эпидемиологических мер предосторожности.

С 10 марта Италия, которая стала эпицентром эпидемии коронавируса в Европе, закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры перестали работать.

В рамках помощи в страну с 23 по 25 марта прибыли 15 российских самолетов Ил-76 с военными вирусологами и эпидемиологами, а также спецтехникой на борту.

4 мая в Италии ситуация с распространением COVID-19 улучшилась, и в республике началось поэтапное снятие ограничений.

7 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за своевременное оказание помощи в борьбе с вирусом, а уже 15 мая последняя группа российских военных специалистов вернулась на родину.

29 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил рост случаев заболевания коронавирусом в странах, где распространение вируса ранее замедлилось и власти приступили к снятию ограничений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического агентства Worldometer, в Италии на сегодняшний день зафиксировано более 241 тыс. случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране скончалось более 34,8 тыс. человек, выздоровели — 192 815.

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