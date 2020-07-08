Прилетевших через третьи страны россиян не пустят в Европу

Россияне могут долететь до Европы через третьи страны, но попасть на их территорию у них не получится. Об этом 8 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Они (страны Евросоюза. — Ред.) не открыты для стран «третьего круга», в том числе для России. Сначала они открываются для ближайших, соседних, потом следующий круг — страны, входящие в Евросоюз, а потом третий, обширный круг, условно — весь остальной мир. Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится», — сказала она.

По словам Ломидзе, есть возможность попасть в Европу, например, через Белоруссию. Однако даже при наличии проставленной туристической визы россиян там не примут.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.