Минздрав одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир»

Препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» компании «Р-Фарм» получил одобрение Минздрава России, следует из данных Госреестра лекарственных средств.

В инструкции к препарату отмечается, что он зарегистрирован по процедуре, которая применяется в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных и будет дополняться по мере поступления новых данных», — говорится в карточке препарата.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия получила заявки на поставки препарата «Авифавир» от других стран.

19 июня сообщалось, что «Коронавир» поступит на российский рынок в июле.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, выразила надежду, что вакцина от коронавируса выйдет в массовое производство в августе-сентябре.

10 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с холдингом «Ростеха» «Нацимбио» планируют реализацию проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови пациентов, ранее перенесших COVID-19, который будет применяться в лечении инфекции.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая коронавируса, из них 10 667 — летальные. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 472 тыс. человек.

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