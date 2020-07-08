Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» компании «Р-Фарм» получил одобрение Минздрава России, следует из данных Госреестра лекарственных средств.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

В инструкции к препарату отмечается, что он зарегистрирован по процедуре, которая применяется в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных и будет дополняться по мере поступления новых данных», — говорится в карточке препарата.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия получила заявки на поставки препарата «Авифавир» от других стран.

19 июня сообщалось, что «Коронавир» поступит на российский рынок в июле.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, выразила надежду, что вакцина от коронавируса выйдет в массовое производство в августе-сентябре.

10 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с холдингом «Ростеха» «Нацимбио» планируют реализацию проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови пациентов, ранее перенесших COVID-19, который будет применяться в лечении инфекции.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая коронавируса, из них 10 667 — летальные. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 472 тыс. человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020