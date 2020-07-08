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В Каталонии ввели масочный режим

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Власти автономного сообщества Каталония объявили о введении с 9 июля масочного режима на территории всего региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает газета El Pais.

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Глава региона Ким Торра заявил, что ношение маски будет обязательным независимо от того, соблюдается ли между гражданами безопасная дистанция в 1,5 м.

Власти Каталонии приняли такое решение в связи с тем, что 4 июля сообщалось о нахождении 209 тыс. человек на жестком карантине в каталонском районе Сегриа.

«Данные последних дней заставляют нас думать, что заболеваемость в этом регионе намного выше, чем в остальной части страны», — заявляла тогда министр здравоохранения Каталонии Альба Вержес.

По данным международного статистического бюро Worlometer, в Испании с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 299 тыс. пациентов с таким диагнозом, умерли более 28 тыс. человек.

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