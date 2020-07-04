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Жесткий карантин ввели в одном из районов Каталонии

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Более 209 тыс. человек в районе Сегриа в испанской автономии Каталония, помещены в строгий карантин из-за резкого роста числа заболеваний COVID-19. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает газета Pais.

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«Данные последних дней заставляют нас думать, что заболеваемость в этом регионе намного выше, чем в остальной части страны», — заявила министр здравоохранения Каталонии Альба Вержес.

Решение о введении карантина принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных. Контроль за порядком возложили на 200 сотрудников полицейских сил Каталонии. Всего в район входят 38 муниципалитетов.

С начала эпидемии коронавируса в Каталонии подтверждено 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,6 тыс. пациентов погибли.

Испания 21 июня официально сняла карантин. В этот же день первые сто самолетов с зарубежными гостями совершили посадку в испанских аэропортах.

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