Глава Крыма заявил об обновлении прогулочных судов

Власти Крыма планируют модернизировать прогулочные суда. Об этом в среду, 8 июля, на пресс-конференции в ТАСС заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего флота, я имею в виду флота пассажирского, у нас нет государственного, есть частный, но тем не менее ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда <...> и сделать их более комфортными, удобными, мы обсуждали и с Минтрансом России», — рассказал он.

Аксенов добавил, что также планируется запустить морской транспорт на электрическом ходу.

По словам главы региона, в настоящий момент потенциал республики в использовании морского транспорта гораздо ниже, чем раньше. Однако, заключил он, «потенциал колоссальный», это направление тоже нужно развивать.

Морские пассажирские перевозки в Крыму сейчас выполняются по маршруту Севастополь–Ялта судами на подводных крыльях. В 2018 году первая «Комета» работала только в августе и сентябре, было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В 2019 году «Комета» работала четыре месяца, с июня по конец сентября, и перевезла 39 тыс. человек, что на 11% больше плана.

Ранее в этот же день Сергей Аксенов сообщил об отсутствии массовых случаев COVID-19 среди туристов в Крыму и о готовности местной системы здравоохранения к приему отдыхающих.