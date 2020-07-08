Режим ЧС из-за гибели посевов ввели в районах Саратовской области

В пяти районах Саратовской области объявлен режим ЧС. Причина — гибель посевов из-за ливневых дождей и сильного града. Чрезвычайные меры действуют в Ртищевском, Аткарском, Питерском, Краснокутском и Перелюбском районах.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГУ МЧС области, режим ЧС вводится для того, чтобы не допустить возникновения угрозы продовольственной безопасности.

7 июля сообщалось, что в Волгоградской области посевы в восьми районах могут погибнуть в результате нашествия саранчи. На четырех территориях действует режим повышенной готовности. На 14% сельхозугодий региона нашли личинки саранчи.