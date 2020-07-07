Нашествие саранчи угрожает восьми районам Волгоградской области

В восьми районах Волгоградской области возможно масштабное нашествие саранчи. На четырех территориях ввели режим повышенной готовности.

Специалисты осмотрели более 324 тыс. га сельскохозяйственных угодий региона. Примерно на 14% площадей выявлены личинки саранчи. В наиболее пораженных районах численность вредителей составляет около 66 особей на 1 кв. м. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Угроза чрезвычайной ситуации объявлена в Камышинском, Среднеахтубинском, Быковском и Ленинском районах. В Городищенском, Палласовском, Николаевском и Светлоярском районах введен режим повышенной готовности.

Для борьбы с саранчой задействовано 80 единиц техники, в том числе пять самолетов. Средства против насекомых распылили уже на площади 36,9 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на полях появилось сразу три вида саранчи. Ситуация с распространением вредителя ухудшилась из-за теплой зимы.