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Собянин рассказал о переводе московского образования в онлайн-режим

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Во время пандемии коронавируса перевод системы образования Москвы в онлайн-формат занял неделю. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» в среду, 8 июля.

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«Мы решили не прекращать ни на один день образовательный процесс. В течение буквально недели вся огромная образовательная система Москвы, которая насчитывает около 1 млн учащихся, была переведена на дистанционное обучение», — рассказал он.

По словам Собянина, главной задачей было сохранить качество образования. Достигнуть ее помогли в первую очередь учителя, и столичные власти благодарны им, а также ученикам и родителям, которые с пониманием отнеслись к сложностям.

Сейчас выпускники сдают единый госэкзамен (ЕГЭ), и именно он покажет эффективность онлайн-учебы, отметил мэр Москвы.

При этом Собянин выразил надежду, что 1 сентября московские школьники снова сядут за парты.

«И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что в образовании нужно продолжать развивать электронные сервисы и технологии, но без очного общения оно всё же невозможно.

«Я считаю, что мы должны как можно раньше вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения», — сказал он.

3 июля президент России Владимир Путин заявил, что школьников не планируется полностью переводить на онлайн-образование.

«Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», — сказал глава государства.

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