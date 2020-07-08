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Матвиенко подтвердила позицию России по Минским договоренностям

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, заявила, что Россия настаивала и будет продолжать настаивать на мирном урегулировании конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) на базе Минских соглашений.

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«Россия неизменно занимала и занимает позицию, что только мирное урегулирование на базе Минских соглашений. В этих соглашениях заложены все механизмы для реинтеграции ЛНР и ДНР в состав Украины, для разрешения мирным путем этого внутриукраинского конфликта», — сказала она.

Матвиенко уверена, что альтернативы этим договоренностям нет и это, по ее словам, должны осознавать все политики. Россия, как отметила спикер Совфеда, будет настаивать на выполнении Киевом своих обязательств в рамках соглашений.

Ранее в среду первый заместитель главы делегации Киева на переговорах контактной группы в Минске Алексей Резник заявил, что украинская сторона видит желание Москвы сблизить позиции сторон в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

По его словам, компромисс между сторонами в рамках переговоров может быть достигнут. В частности, по вопросам разминирования, режима прекращения огня и взаимодействия и строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда.

В начале июля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что политические советники стран «нормандской четверки» приблизились к соглашению по проекту конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе. По его словам, политсоветникам наконец удалось прояснить позицию Украины по комплексу мер и Минских соглашений, так как ранее Киев выражал разные мнения по данному вопросу.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов рассказал, что делегация Украины в контактной группе заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к Минским соглашениям.

Однако ранее на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, руководство Украины, в том числе ее президент Владимир Зеленский, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и другими участниками прений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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