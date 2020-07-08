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Лавров заявил о нежелании Триполи подписывать мирный договор с ЛНА

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Фото: flickr.com/МИД России
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Ливийская национальная армия (ЛНА) готова подписать договор о прекращении боевых действий, однако со стороны правительства в Триполи нет желания делать этого. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров напомнил, что в январе этого года в Москве состоялась встреча главы ЛНА Халифы Хафтара, спикера правящей на востоке Ливии палаты представителей (парламента) Акилы Салеха и главы правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. На той встрече ЛНА считала свои позиции более предпочтительными, поэтому отказалась подписывать мирное соглашение, приемлемое для Сарраджа.

«Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение», — передает слова Лаврова ТАСС.

В январе 2020 года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Однако 27 апреля Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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