Злак отличия: в России создают банк генетических ресурсов растений

Полезные генетические свойства новинок селекции могут быть утрачены, если не гарантировать сохранность эталонных образцов. Поэтому Министерство науки и высшего образования рекомендовало государственным селекционным центрам сдать дублеты своих сортов и ценных экземпляров рабочих коллекций в единый банк на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Образцы будут хранить в виде семян и полевых коллекций в условиях глубокой заморозки (криоколлекции), а также в виде «пробирочных» микрорастений (in vitro), отметили эксперты. Это необходимо для учета ресурсов, обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности страны. Всероссийская инвентаризация растений продлится примерно год.

Единый генбанк

В Министерстве науки и высшего образования планируют избежать селекционных потерь путем создания Национальной сетевой коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных растений под эгидой ВИР. Директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров призвал сдавать в ВИР образцы всех создаваемых в России сортов сельхозкультур. Альтернативы нет, так как данный институт является единственной организацией в России, которая имеет статус генного банка растений.

— Сохранение дублетных коллекций в ВИРе — это страховка для всех селекцентров, и они это прекрасно понимают, — рассказал Вугар Багиров «Известиям». — Что бы ни случилось — природные катаклизмы, техногенные катастрофы, субъективный человеческий фактор — продовольственная безопасность страны сохраняется.

Первым делом, по мнению Багирова, нужно инвентаризовать рабочие коллекции селекционеров, создать единую паспортную базу данных всех образцов. Она будет полезна для самих специалистов, уверена директор ВИР Елена Хлесткина.

— Мы обязательно должны заложить правильные кирпичики для будущего. Те успехи или недостатки селекционной работы, которые мы наблюдаем в производственных полях сегодня, появились 20–30 лет назад, — сообщила Елена Хлесткина.

По ее словам, отдача в производство от ведущихся сегодня фундаментальных исследований следует по продовольственной цепочке: исходное генетическое разнообразие – селекция –семеноводство – производство. Этот процесс занимает годы и даже десятилетия.

Масштаб работ

По оценке Елены Хлесткиной, в профильных институтах имеется порядка 80 рабочих коллекций сельскохозяйственных растений. Большинство из них небольшие — от десятков до сотен растений. Но есть и три-четыре крупные, где их по несколько тысяч. Часть материала — новинки, последние сорта отечественной селекции, а также материал, полученный в процессе обмена с другими научными организациями, в том числе зарубежными, уточнила директор ВИРа. По ее мнению, процент ценных образцов, подходящих для мобилизации в единый генбанк, составляет 10–15% от общего объема коллекций отраслевых институтов.

Образцы растений находятся в генбанке ВИРа в виде семян и полевых коллекций в условиях глубокой заморозки (криоколлекции), а также в виде «пробирочных» микрорастений. Ту часть генетического разнообразия, которая сохраняется в многолетних посадках (коллекционных садах), невозможно одномоментно перенести в ВИР. Да и климатические условия, несмотря на размах опытных площадок института, не для всех сортов могут подойти. Поэтому возникла идея сетевой формы организации национального генетического банка (растение физически остается на делянке института, но переходит в коллекцию ВИР без пересаживания и перевозки. — «Известия»).

После инвентаризации коллекций семян для их размножения и передачи из селекционных центров в ВИР достаточно будет одного года, несколько дольше будет идти работа с вегетативно размножаемыми культурами.

При приемке самого ценного материала в генбанк ВИРа будут создавать комплексные эталонные образцы сортов. Такой экземпляр, по словам Елены Хлесткиной, кроме семенного материала включает должным образом подготовленный и зафиксированный гербарный образец. При необходимости подготовят ДНК-паспорт.

Депонирование номенклатурного стандарта в научном гербарии ВИР — одном из трех крупнейших в мире научных учреждений культурной флоры — гарантирует его признание на международном уровне. Это, по мнению Елены Хлесткиной, приобретает особую актуальность с учетом планов России продвигать по лицензионным договорам свои селекционные достижения в мировое производство для наращивания экспортного потенциала страны.

Авторские права обещают соблюдать. Селекционеры имеют право накладывать вето на три-пять лет на свои разработки. Такие образцы ВИР будет только содержать без права передачи по запросам других организаций.

Долгая работа

Директора отраслевых институтов с энтузиазмом поддержали идею создания единой базы отечественных сортов растений.

— Восстановление единого полного национального генетического банка на основе коллекции ВИР — отправная точка в обеспечении продовольственной безопасности, — уверен директор Федерального научного центра им. И.В.Мичурина Михаил Акимов.

Он считает, что генетическая коллекция является фундаментом аграрной науки.

Врио директора Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской обратил внимание на плохое состояние практически всех коллекций в сфере виноградарства. Некоторые сорта, по его словам, находятся на грани исчезновения, и чтобы их сохранить, необходимо предпринять срочные экстренные меры. Эта работа, по его оценке, потребует серьезных вложений и будет длительной.