Песков рассказал о полномочиях глав регионов в случае второй волны COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля разъяснил, останутся ли полномочия у руководителей субъектов на введение ограничительных мер при второй волне коронавируса.

«Ситуация продолжается и продолжатся полномочия глав регионов», — ответил Песков.

Вместе с тем, в конце мая, в Кремле воздержались от оценки идеи о передаче полномочий главами регионов в период пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин с 12 мая разрешил руководителями субъектов в зависимости от обстановки либо ослаблять, либо ужесточать ограничительные меры.

В начале мая российский лидер поручил правительству координировать общую работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце апреля Путин отмечал, что принятые в одних регионах меры могут не подходить другим, так как распространение инфекции в субъектах происходит по-разному.

По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая заболевания COVID-19. 472 511 пациентов выздоровели, а 10 667 человек скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.