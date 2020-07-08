В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (621) и Санкт-Петербурге (295). Вместе с тем 27,6% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В то же время за минувшие сутки выздоровели 8631 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 700 792 случая заболевания COVID-19. 472 511 пациентов выздоровели, а 10 667 человек скончались.

Несколько дней назад главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сообщила, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.