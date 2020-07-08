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В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Больше всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (621) и Санкт-Петербурге (295). Вместе с тем 27,6% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В то же время за минувшие сутки выздоровели 8631 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 700 792 случая заболевания COVID-19. 472 511 пациентов выздоровели, а 10 667 человек скончались.

Несколько дней назад главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сообщила, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавирусной инфекции.

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На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

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