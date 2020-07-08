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В Кремле не обсуждали перенос Дня России на 1 июля

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В Кремле не обсуждалось предложение о переносе Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом 8 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно (предложение. — Ред.) тоже новое, каких-либо обсуждений на этот счет не ведется», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что с такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец. В письме, которое она направила президенту России Владимиру Путину указывается, что текущая дата празднования Дня России, 12 июня, у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

1 июля прошел основной день голосования по поправкам к Конституции России. По результатам голосования, внесение поправок поддержали — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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