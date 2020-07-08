День России предложили перенести на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщает в среду, 8 июля, RT.

Письмо со своей инициативой она направила президенту России Владимиру Путину.

По мнению Волынец, текущая дата празднования Дня России, 12 июня, у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России <...> для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — говорится в обращении.

По результатам голосования, которое завершилось 1 июля, внесение поправок в Конституцию поддержали — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.