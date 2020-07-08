Оранжевый уровень опасности объявили в Ульяновской области

МЧС предупреждает жителей Ульяновской области об экстремальной жаре. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи с погодными условиями.

Согласно прогнозам температура воздуха будет достигать +40 градусов. Об этом пишет 1ul.ru. Такая погода ожидается 8 и 9 июля.

По прогнозам в ближайшие дни сильная жара ожидается в регионах Южного федерального округа. Температура поднимется в Калмыкии, Крыму, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае до +43 градусов.

Ранее медики предупредили, что в жару употребление алкоголя представляет особую опасность. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, из-за чего быстро наступает опьянение.