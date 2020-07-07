В регионах ЮФО в ближайшие дни ожидается жара до +43 °C

В регионах Южного федерального округа в ближайшие дни ожидается жара до +43 °C. МЧС предупредило о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Высокая температура может стать причиной пожаров. Аномально тёплая погода будет в Калмыкии, Астраханской области, в Крыму, Волгоградской области и в Краснодарском крае. В эти дни спасатели рекомендуют не разводить костры на природе, не выжигать сухую траву. Лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния. Во время жары у водителей снижается внимание.