Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве за сутки от коронавируса выздоровели еще 1195 человек
Политика
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Происшествия
Ветер повалил 130 деревьев и повредил 23 машины в Москве и Подмосковье
Мир
Китай заявил об угрозе начала ядерной войны из-за США
Политика
Более 1 млрд рублей перенаправлено в резервный фонд из нацпроекта «Культура»

Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление алкоголя даже в малых дозах в жаркую погоду ускоряет наступление опьянения. Об этом заявил в среду, 8 июля, психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Он отметил, что, как правило, люди предпочитают легкие алкогольные напитки в жару и компенсируют их незначительную крепость количеством выпитого.

«Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахар (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения», — сказал Казанцев в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам врача, алкоголь повышает риск получения травмы. В частности, в состоянии опьянения человек может попасть в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, или уснуть на земле и заработать пневмонию.

Таким образом, врач порекомендовал отдавать предпочтение в жаркую погоду негазированным слабоалкогольным напиткам. «Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах», — добавил Казанцев.

В начале июня в МЧС призвали граждан во время сильной жары избегать физических нагрузок и воздержаться от употребления алкоголя.

Кроме того, медики рекомендуют отказаться от ледяного мороженого в жару, так как этот продукт может спровоцировать простуду, ОРЗ и стресс организма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020