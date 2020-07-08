Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

Употребление алкоголя даже в малых дозах в жаркую погоду ускоряет наступление опьянения. Об этом заявил в среду, 8 июля, психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Он отметил, что, как правило, люди предпочитают легкие алкогольные напитки в жару и компенсируют их незначительную крепость количеством выпитого.

«Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахар (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения», — сказал Казанцев в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам врача, алкоголь повышает риск получения травмы. В частности, в состоянии опьянения человек может попасть в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, или уснуть на земле и заработать пневмонию.

Таким образом, врач порекомендовал отдавать предпочтение в жаркую погоду негазированным слабоалкогольным напиткам. «Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах», — добавил Казанцев.

В начале июня в МЧС призвали граждан во время сильной жары избегать физических нагрузок и воздержаться от употребления алкоголя.

Кроме того, медики рекомендуют отказаться от ледяного мороженого в жару, так как этот продукт может спровоцировать простуду, ОРЗ и стресс организма.