Пекин призвал ВОЗ искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует направить спецмиссии для поиска источников происхождения коронавируса и в другие страны. Такое мнение в среду, 8 июля, выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранеия Тедрос Гебрейесус рассказал, что ВОЗ направит в Китай своих представителей, чтобы установить источник происхождения коронавируса.

На прошлой неделе старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.

В конце июня президент России Владимир Путин отметил, что нет никаких оснований для построения конспирологических теорий о происхождении коронавируса и следует сосредоточиться на противодействии пандемии.

Согласно официальной версии, распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным статистического бюро Worldometer, во всем мире зарегистрировано 11,9 млн случаев заболевания COVID-19, скончались 546 тыс. человек, вылечились 6,9 млн.