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Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 472 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России от коронавируса вылечились 472 511 пациентов, в том числе за минувшие сутки 8631 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции в среду, 8 июля.

Так, 1195 человек выписаны в Москве, 363 в Воронежской области, 359 в Подмосковье. Общее число выздоровевших превысило 67,4% от всех случаев коронавируса, зафиксированных в стране с начала эпидемии.

Всего за последние сутки в России зафиксировали 6562 новых случая коронавируса, за все время — 700 792. Общее число погибших за время пандемии составило 10 667 человек, из них 173 — за последние 24 часа.

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6 июля президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах. Он отметил, что распространение коронавируса еще не закончилось, а по улицам столицы ходят «толпы» людей, которые этого не понимают.

5 июля стало известно, что ученые из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции. Однако в организации их доказательства о передаче этого вируса через воздух назвали неубедительными.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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