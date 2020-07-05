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Ученые попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Ученыe из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции, пишет газетa The New York Times в воскресенье, 5 июля.

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По ee информации, письмо 239 ученыx в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации могут опубликовать в научном журналe.

По утверждению исследователей, собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

Отмечается, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.

Вместе с тем в ВОЗ доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными. Организация утверждает, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», — цитирует газета технического руководителя по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.

За последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

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