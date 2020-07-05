Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 203 тыс.

За последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на воскресенье, 5 июля.

Общее число подтвержденных заболевших COVID-19 достигло 11 125 245 человек. Скончались за последние сутки 5 195 пациентов, количество летальных исходов с начала распространения инфекции превысило 528 тыс.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки, там за сутки этот показатель вырос на 122 472 и составил 5 697 954 пациентов с COVID-19. Лидером среди стран мира по количеству подтвержденных тестами пациентов с коронавирусом являются США — 2 776 366.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

29 июня генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил рост случаев заболевания коронавирусом в странах, где распространение вируса ранее замедлилось, и власти приступили к снятию ограничений.

По его словам, ситуация с COVID-19 в мире еще очень далека от своего финала.