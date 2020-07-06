Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски», — написал он в воскресенье, 5 июля, в Twitter.

По словам медика, распространение коронавирусной инфекции не завершилось, а по улицам Москвы ходят «толпы» людей, которые этого не понимают.

«Знаю,что, если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — добавил Рошаль.

Ранее в этот же день руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что второй волны заболеваемости в столице не будет, так как на данный момент у москвичей сформировался иммунитет к COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за последние сутки выявили 6611 новых случаев заболевания, за все время — 687 862 случая. Всего в стране от инфекции скончались 10 296 человек, выздоровели 454 329. В Москве зафиксировано 225 545 случаев коронавируса, вылечились 157 652 человека.

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