«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Автомобиль отличается новой комбинированной обивкой сидений из ткани с экокожей, трехступенчатым подогревом сидений, оригинальными легкосплавными дисками, улучшенной шумоизоляцией салона и рулем, отделанным кожей.

О стоимости и дате начала продаж новой версии Lada Largus Cross Quest не сообщается.

7 июля сообщалось, что на базе семейства автомобилей Lada Vesta будет создано 14 коммерческих и специальных модификаций модели.