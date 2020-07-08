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В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правительство России утвердило алгоритм оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в среду, 8 июля.

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«Медицинская помощь при угрозе распространения заболеваний в случаях развития неблагоприятной эпидемической ситуации может оказываться в стационарных условиях в перепрофилируемых или дополнительно создаваемых структурных подразделениях медицинских и иных организаций. Норматив расчета необходимого коечного фонда утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

Больничные листы и рецепты в процессе коррекции лечения могут выдаваться в электронном формате, но с письменного согласия пациента.

В правительстве сообщили, что алгоритм оказания медпомощи, описанный в постановлении, уже доказал свою эффективность. Таким образом, утверждение данных правил на федеральном уровне позволит оперативно реагировать на возникновение новых угроз.

Президент России Владимир Путин 30 июня подчеркнул, что российская система здравоохранения способна реагировать на самые непростые вызовы.

В тот же день глава Минпромторга страны Денис Мантуров заверил в готовности России к трем волнам коронавируса.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко 29 июня отметил, что одна из первостепенных задач отечественного здравоохранения — это безопасность медицинской деятельности по отношению как к пациенту, так и к медпресоналу.

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