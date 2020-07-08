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Главу комитета Астраханской облдумы заподозрили в мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие возбудило уголовное дело в отношении председателя комитета думы Астраханской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, гендиректора строительной фирмы Юсуфа Зейнединова по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 8 июля, пишет пресс-служба СУ СК по региону в среду.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «АстДомСтрой-Инвест», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе.

Указанную должность занимает председатель комитета облдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юсуф Зейнединов.

По версии следствия, финансовые трудности вынудили его предложить своему знакомому в уплату долга в размере 6 млн рублей зачесть эту сумму в качестве частичной оплаты за приобретение причала, принадлежащего строительной фирме подозреваемого. При этом еще 3 млн рублей знакомый должен был доплатить.

После получения денег Зейнединов продал этот же причал другим покупателям по более выгодной цене.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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