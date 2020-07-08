Современный инфекционный госпиталь построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае появится современный инфекционный госпиталь. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами регионального законодательного собрания.

По его словам, которые приводит ИА AmurMedia, ситуация с распространением коронавируса выявила необходимость создания в регионе современного стационара для взрослых. Решение о строительстве принято с учетом складывающейся ситуации по COVID-19.

Когда начнется строительство, Фургал не уточнил, но отметил, что под проект уже подобрали земельный участок.

7 июля сообщалось, что в Москве к плановому приему пациентов вернули еще 20 поликлиник, на базе которых ранее были развернуты амбулаторные КТ-центры. Таким образом, из работы с коронавирусом выведено уже более 65% КТ-центров.