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В Москве 65% КТ-центров возобновили плановый прием пациентов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Москве еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов. Таким образом, уже 32, то есть более 65% КТ-центров, выведены из работы с коронавирусом. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Врачи еще 20 КТ-центров вернулись к работе в обычном режиме и вновь принимают пациентов по всем направлениям. Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов, и в них восстановлен плановый прием. Таким образом, мы вывели из работы с коронавирусом уже 32, то есть более 65% КТ-центров», — заявила вице-мэр.

Ракова уточнила, что при этом поток пациентов продолжает снижаться — нагрузка на действующие 16 центров снизилась на 27%.

С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 189 тыс. исследований, которые помогли медицинским работникам вовремя диагностировать заболевание и определить, какое лечение требуется пациенту — амбулаторное или стационарное.

Ранее 32 КТ-центра были доступны только для пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию, для планового посещения эти здания были закрыты. По словам вице-мэра, в Москве сейчас функционируют 16 КТ-центров, что полностью покрывает текущие требования в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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