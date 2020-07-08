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Samsung выпустит портативный стерилизатор для смартфонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск беспроводного зарядного устройства для смартфонов с функцией стерилизации гаджета, сообщило 7 июля издание The Verge.

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Компания утверждает, что за 10 минут стерилизатор при помощи ультрафиолетового излучения может уничтожить до 99% бактерий с поверхности помещенного туда девайса.

Спрос на соответствующее устройство продиктовано ситуацией с коронавирусом в мире, говорится в заявлении компании. При этом не уточняется, эффективно ли оно в борьбе с коронавирусной инфекцией.

1 июля стало известно, что в Бахрейне тестируют робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы в помещении. Воздействие на вирус происходит с помощью коротковолнового ультрафиолетового излучения.

Ранее ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. При повышении дозировки до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд.

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