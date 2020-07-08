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Холостые россияне берут микрозаймы чаще семейных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Среди россиян, которые брали микрозаймы, почти половина никогда не состояла в браке, следует из материалов исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir. При этом семейных граждан среди заемщиков 37%.

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Компания проанализировала более 100 тыс. займов по всей стране. В результате выяснилось, что 13% заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) разведены, еще 2% — вдовцы.

Отмечается, что 78,3% семейных заемщиков не допускали просрочки по выплатам. Среди холостых и разведенных клиентов МФО эти показатели ниже — 74,7% и 74,5% соответственно. Самый низкий показатель у вдовцов: ни единого дня просрочки не допускали 72,9% из них.

«Благодаря высокой финансовой дисциплине доля тех, кому одобряют займы, среди семейных людей оказалась в 1,5 раза больше, чем среди холостых и незамужних», — пишет «РИА Новости» в среду, 8 июля.

В марте Webbankir опубликовал данные, согласно которым за последние три года граждане России стали чаще пользоваться услугами микрофинансовых организаций.

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