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В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде
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В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили позволить водителям предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Соответствующий законопроект Нилов опубликовал в Telegram в среду, 8 июля.

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В нем отмечается, что сейчас за управление автомобилем без регистрационных документов грозит штраф в размере 500 рублей, а также эвакуация машины на специальную стоянку. При этом, отмечают авторы инициативы, возможны ситуации, когда водитель не имеет на руках соответствующего свидетельства из-за его кражи или утери.

«Принятие указанного законопроекта позволит освободить от административной ответственности законопослушных водителей, ставших жертвой преступления либо утерявших свидетельство о регистрации транспортного средства», — сказано в документе.

Накануне сообщалось, что в МВД России разработали проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств.

В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.

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