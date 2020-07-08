В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде

Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили позволить водителям предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Соответствующий законопроект Нилов опубликовал в Telegram в среду, 8 июля.

В нем отмечается, что сейчас за управление автомобилем без регистрационных документов грозит штраф в размере 500 рублей, а также эвакуация машины на специальную стоянку. При этом, отмечают авторы инициативы, возможны ситуации, когда водитель не имеет на руках соответствующего свидетельства из-за его кражи или утери.

«Принятие указанного законопроекта позволит освободить от административной ответственности законопослушных водителей, ставших жертвой преступления либо утерявших свидетельство о регистрации транспортного средства», — сказано в документе.

Накануне сообщалось, что в МВД России разработали проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств.

В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.