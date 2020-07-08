Эксперт назвал неизбежной вторую волну коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, однако жесткий режим самоизоляции вряд ли будет введен, считает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что введение ограничительных мер и домашняя самоизоляция были важны на первом этапе для приведения в готовность, прежде всего, медицинских учреждений: обучения персонала и подготовки коек для инфицированных в больничных палатах, так как основным критерием для снятия ограничений является наличие свободных мест для госпитализации заразившихся коронавирусом.

Также Горелов рассказал, что введение строгих ограничений при инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, бессмысленно, так как «нет такого шлюза, который бы ее не пустил».

«Я думаю, что вторая волна абсолютно точно случится, потому что стабилизация процесса происходит, когда 30% населения имеет иммунный ответ, а в сезонный коронавирус перейдет, когда иммунная прослойка превысит 60–70%. В настоящий момент данные выборочного исследования в Москве показывают, что таких людей не более 20%, максимум 25%», — рассказал эксперт ТАСС 8 июля.

При этом Горелов подчеркнул, что вторая волна может оказаться сильнее первой, только если вирус сильно мутирует за лето и приобретет новые свойства. Однако во время циркуляции в обществе он ослабевает, так как его задача не убить носителя, а жить внутри организма.

Накануне бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России.

Он считает, что к осени в России у «большой прослойки населения» выработается иммунитет. Летом из-за ультрафиолета сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, «поэтому надо готовиться».