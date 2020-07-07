Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу домашних животных

Свиньи и курицы оказались невосприимчивы к коронавирусу нового типа, пишет 7 июля Das Erste со ссылкой на исследования ученых института имени Фридриха Лёффлера.

Издание отмечает, что в последнее время среди жителей Германии бытует мнение о том, что домашнему скоту, в том числе свиньям, сделали прививки от коронавируса. Это якобы позволило погасить вспышку инфекции на мясокомбинате в округе Гютерсло.

Однако такой вакцины не существует, указали журналисты. Кроме того, согласно последним исследованиям специалистов, она бы и не понадобилась.

Так, ученые из института имени Фридриха Лёффлера провели эксперимент и выяснили, что наиболее восприимчивы к SARS-COV-2 летучие мыши и хорьки, а свиньи и курицы не заражаются вирусом.

В ходе исследования нескольким свиньям вводили вирус, а затем к больным животным подселяли здоровых. Передачи вируса от зараженных свиней не произошло. Аналогичная ситуация сложилась с курицами и индюшками.

Таким образом, свиньи не могут вызывать вспышки инфекции и не представляют угрозы для людей, заключает Das Erste.

В июне Россельхознадзор рассказал, какие симптомы проявляются у домашних животных при заражении коронавирусом. Например, у кошек и норок отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции.