Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов не признает себя виновным по делу о сокрытии двойного гражданства, поскольку эта информация была публичной, рассказал во вторник, 7 июля, адвокат Леонид Соловьев.



«Мы также подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в нем общественной опасности, однако реакции со стороны СК пока не поступало», — отметил Соловьев в разговоре с РБК.

6 июля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о двойном гражданстве в отношении Верзилова.

Его обвиняют в «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». После допроса активиста отпустили под подписку о невыезде.

Известно, что Верзилов с 2005 года имеет канадский паспорт.

В апреле Верзилова задержали в Москве за то, что он гулял по городу, одевшись в форму полицейского. На него составили протокол за незаконное использование форменной одежды и нарушение режима самоизоляции.