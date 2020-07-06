В отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о двойном гражданстве в отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом понедельник, 6 июля, ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Только что я узнал, что его вызвали во вторник, 7 июля, на допрос. Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»)», — приводит агентство слова защитника.

Расследованием, по его словам, занимается Следственный комитет.

Известно, что Верзилов является гражданином России, а с 2005 года имеет канадский паспорт.

В июне Верзилова приговорили к 15 суткам административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.

Активист известен своими скандальными выходками — в частности, вместе с участницами Pussy Riot активист выбежал на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира – 2018 между французами и хорватами. Все четверо участников инцидента получили по 15 суток административного ареста.